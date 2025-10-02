Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 10:35

Яблочные пончики по-немецки. Эти золотистые пончики на молоке, с яблоками и корицей — хит на завтрак!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти пончики я начала готовить после поездки в Германию, где попробовала нечто подобное в маленькой семейной пекарне. Они стали нашим любимым воскресным завтраком — нежные, воздушные, с кусочками яблок и ароматом корицы. Главное преимущество в том, что они не жарятся в масле, а запекаются в духовке, поэтому получаются легкими и совсем не жирными. Тесто замешивается за пять минут, а результат выглядит так, будто вы провели на кухне полдня. Идеально с чашечкой кофе или молоком!

Для теста смешиваем 3 яйца, 1,5 стакана молока, 1,5 стакана муки, 1 ст. л. разрыхлителя, 3 ст. л. коричневого сахара, щепотку соли и ванилин. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану.

Для начинки очищаем 1 яблоко, нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем на 1 ст. л. сливочного масла с 1 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. корицы и щепоткой мускатного ореха до мягкости 3–4 минуты.

Формочки для кексов смазываем растительным маслом. Наливаем тесто до половины, сверху выкладываем 1 ч. л. яблочной начинки. Выпекаем 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подаем теплыми, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Немецкий яблочный штрудель: простой рецепт из готового слоеного теста
Семья и жизнь
Немецкий яблочный штрудель: простой рецепт из готового слоеного теста
Губадия — нежный татарский пирог с творогом! Просто и ужасно вкусно
Семья и жизнь
Губадия — нежный татарский пирог с творогом! Просто и ужасно вкусно
Яблочные драники с корицей: готовим без причуд — простой и быстрый рецепт
Общество
Яблочные драники с корицей: готовим без причуд — простой и быстрый рецепт
Вкуснее обычных блинов и оладий! Завтрак из обычной манки на сковороде. Самый вкусный и быстрый рецепт за 7 минут
Общество
Вкуснее обычных блинов и оладий! Завтрак из обычной манки на сковороде. Самый вкусный и быстрый рецепт за 7 минут
Кабартма — вкуснейшие пончики по-татарски! Быстрый рецепт
Общество
Кабартма — вкуснейшие пончики по-татарски! Быстрый рецепт
рецепты
яблоки
кулинария
пончики
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт назвал главную угрозу для РЛС под Калининградом
Охранник удерживал 17-летнюю девочку за шею и трогал ее в туалете отеля
У женщины резко выросла грудь на три размера из-за опасного диагноза
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
«Возникают вопросы»: в Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.