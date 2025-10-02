Яблочные пончики по-немецки. Эти золотистые пончики на молоке, с яблоками и корицей — хит на завтрак!

Яблочные пончики по-немецки. Эти золотистые пончики на молоке, с яблоками и корицей — хит на завтрак!

Эти пончики я начала готовить после поездки в Германию, где попробовала нечто подобное в маленькой семейной пекарне. Они стали нашим любимым воскресным завтраком — нежные, воздушные, с кусочками яблок и ароматом корицы. Главное преимущество в том, что они не жарятся в масле, а запекаются в духовке, поэтому получаются легкими и совсем не жирными. Тесто замешивается за пять минут, а результат выглядит так, будто вы провели на кухне полдня. Идеально с чашечкой кофе или молоком!

Для теста смешиваем 3 яйца, 1,5 стакана молока, 1,5 стакана муки, 1 ст. л. разрыхлителя, 3 ст. л. коричневого сахара, щепотку соли и ванилин. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану.

Для начинки очищаем 1 яблоко, нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем на 1 ст. л. сливочного масла с 1 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. корицы и щепоткой мускатного ореха до мягкости 3–4 минуты.

Формочки для кексов смазываем растительным маслом. Наливаем тесто до половины, сверху выкладываем 1 ч. л. яблочной начинки. Выпекаем 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подаем теплыми, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.