06 ноября 2025 в 10:17

Идеально для детского меню — яблоки полюбит даже привереда: готовлю нежный десерт из двух ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ребенок не любит фрукты, предложите ему этот десерт. Нежная, тающая текстура и знакомый вкус печеного яблока нравятся даже самым капризным малышам.

Для десерта мне понадобится: яблоки (400 г в готовом виде), желатин (40 г). Яблоки мою, удаляю сердцевину и запекаю в духовке при 180 °C до мягкости (около 20–25 минут). Даю им полностью остыть, затем очищаю от кожуры и измельчаю в однородное пюре блендером. Желатин замачиваю в небольшом количестве холодной воды на 5–7 минут для набухания. Затем растапливаю его на водяной бане или в микроволновке до жидкого состояния, следя, чтобы не закипел. Вливаю тонкой струйкой теплый растопленный желатин в яблочное пюре комнатной температуры.

Теперь самый важный этап: взбиваю массу миксером на высоких оборотах не менее 5–7 минут. За это время она значительно посветлеет, увеличится в объеме и станет похожей на воздушный крем. Быстро разливаю массу по порционным формочкам или в одну большую форму и убираю в холодильник для полного застывания минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

