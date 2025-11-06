Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 08:17

Яблоки превращаем в нежные розы — этот чай удивит ваших гостей: делюсь рецептом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Потратьте 10 минут на создание розочек — и вы получите напиток, который выглядит как из дорогого ресторана. Просто, изящно и очень эффектно.

Для этого изящного напитка мне понадобятся красные яблоки (1-2 шт.), лимонный сок (1 ч. л.), мед или сахар по вкусу, кипяток.

Яблоки тщательно мою. Разрезаю каждое пополам, сердцевину с семенами удаляю. Нарезаю половинки максимально тонкими поперечными дольками, толщиной около 1-2 мм. Важно резать поперек, чтобы получились дольки с кожурой по краю — она станет краем лепестков. Сразу же сбрызгиваю дольки лимонным соком и аккуратно перемешиваю, чтобы каждая покрылась кислотой. Это не даст им окислиться и потемнеть, сохранив нежный розовый цвет. Затем раскладываю около 6–8 долек в один ряд на доске, чтобы они слегка перекрывали друг друга. Начинаю сворачивать этот ряд в тугой рулет, начиная с первого лепестка. У меня получается плотный бутон, напоминающий розочку. Аккуратно переношу готовую розу в прозрачный стакан или чайную кружку. Заливаю кипятком, добавляю мед или сахар по вкусу и настаиваю 5–7 минут. Наслаждаюсь не только вкусом, но и видом распускающегося в чашке цветка.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

