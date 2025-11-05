Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 22:28

Духовкой больше не пользуюсь, делаю рулет без выпечки: печенье, банан, тяп-ляп и готово

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Духовкой больше не пользуюсь, делаю рулет без выпечки! Никакого теста замешивать не нужно — печенье, банан, тяп-ляп и готово!

Рецепт: для коржа измельчите 200 г шоколадного печенья в крошку и смешайте с одним спелым размятым бананом до однородной пластичной массы. Выложите смесь на пленку, раскатайте в пласт. Для крема взбейте 200 г сливочного сыра с 3 ст. л. сахарной пудры и 100 мл сливок 33%. Равномерно распределите крем по коржу, аккуратно сверните рулет с помощью пленки и уберите в холодильник на 4 часа.

Вкус — это божественная гармония: насыщенная шоколадная основа с фруктовой влажностью банана и нежнейшим облаком воздушного сливочного крема. Это шикарный рецепт, который моментально улетает во время чаепития.

Ранее стало известно, как приготовить оладушки, как у бабушки, из кружки кефира: не оседают после жарки.

