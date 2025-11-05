Духовкой больше не пользуюсь, делаю рулет без выпечки: печенье, банан, тяп-ляп и готово

Рецепт: для коржа измельчите 200 г шоколадного печенья в крошку и смешайте с одним спелым размятым бананом до однородной пластичной массы. Выложите смесь на пленку, раскатайте в пласт. Для крема взбейте 200 г сливочного сыра с 3 ст. л. сахарной пудры и 100 мл сливок 33%. Равномерно распределите крем по коржу, аккуратно сверните рулет с помощью пленки и уберите в холодильник на 4 часа.

Вкус — это божественная гармония: насыщенная шоколадная основа с фруктовой влажностью банана и нежнейшим облаком воздушного сливочного крема. Это шикарный рецепт, который моментально улетает во время чаепития.

