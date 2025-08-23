Скандальному блогеру предъявили обвинение по факту оскорбления памяти

Следователи московского Главного следственного управления СК России предъявили официальное обвинение блогеру Арсену Маркаряну по статье об оскорблении памяти защитников Отечества. В ходе проведенного допроса обвиняемый не признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления.

Дело расследуется по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Она предусматривает ответственность за использование средств массовой информации и интернета для оскорбления памяти защитников Отечества.

В ходе допроса он не признал вину в совершении указанного преступления, — указано в сообщении.

Следствие планирует обратиться в Таганский районный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование устанавливает все обстоятельства дела, включая содержание публикаций блогера и их соответствие составу преступления.

Ранее сообщалось, что готовятся проверки по другим эпизодам, связанным с публичными высказываниями инфобизнесмена. Если обвинения в реабилитации нацизма подтвердятся, то ему грозят статьи УК РФ с наказанием до 12 лет лишения свободы, прогнозировал юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.