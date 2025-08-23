Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 19:02

На Западе назвали сумму трат на восстановление Украины

TAC: мир на Украине обернется тратой более $500 млрд на ее восстановление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мир на Украине не положит конец проблемам в Восточной Европе, так как на восстановление страны придется потратить более $500 млрд (около 42 трлн рублей), пишет обозреватель американского журнала The American Conservative Джуд Руссо. По его словам, основную часть этой суммы придется вложить западным странам.

Окончание войны не положит конец проблемам в Восточной Европе. <…> В докладе, подготовленном совместно Всемирным банком, Еврокомиссией, ООН и правительством Украины, говорится, что стоимость послевоенного восстановления составит целых $524 млрд. Это огромные деньги, и Запад собирается вложить большую часть капитала, — отметил Руссо.

Ранее сообщалось, что Евросоюз перечислил Украине €10,1 млрд (946 млрд рублей) за январь — июль 2025 года, полученных от доходов замороженных активов ЦБ России. Эти средства направлялись на военные и гражданские нужды.

До этого стало известно, что Еврокомиссия перевела Украине третий транш помощи в размере €1,6 млрд (148 млрд рублей), полученных от доходов с замороженных активов ЦБ РФ. В пресс-службе ЕК подчеркнули, что сами активы остаются заблокированными в соответствии с санкциями ЕС.

Европа
США
Украина
восстановление
миллиарды
