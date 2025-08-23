В ЕС проболтались, сколько Киеву дали средств с замороженных активов России

В ЕС проболтались, сколько Киеву дали средств с замороженных активов России Welt: Киев получил от ЕС €10,1 млрд доходов с замороженных активов России

ЕС перечислил Украине €10,1 млрд (946 млрд рублей) за январь-июль 2025 года, полученные от доходов замороженных активов ЦБ России, передает Welt am Sonntag со ссылкой на информацию Еврокомиссии. Эти средства направлялись на военные и гражданские нужды.

Некоторые политики выступают за передачу Киеву всех замороженных средств, а не только процентов, говорится в публикации. Тем не менее, экономисты предостерегают от потенциально разрушительных последствий такого шага для мировой финансовой системы.

Ранее Еврокомиссия перевела Украине третий транш помощи в размере €1,6 млрд (148 млрд рублей), полученных от доходов с замороженных активов ЦБ РФ. В пресс-службе ЕК подчеркнули, что сами активы остаются заблокированными в соответствии с санкциями ЕС.

Кроме того, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что порядка $300 млрд (24 трлн рублей) замороженных российских золотовалютных резервов размещены в европейских юрисдикциях.