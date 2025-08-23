Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 18:28

В ЕС проболтались, сколько Киеву дали средств с замороженных активов России

Welt: Киев получил от ЕС €10,1 млрд доходов с замороженных активов России

ЕС перечислил Украине €10,1 млрд (946 млрд рублей) за январь-июль 2025 года, полученные от доходов замороженных активов ЦБ России, передает Welt am Sonntag со ссылкой на информацию Еврокомиссии. Эти средства направлялись на военные и гражданские нужды.

Некоторые политики выступают за передачу Киеву всех замороженных средств, а не только процентов, говорится в публикации. Тем не менее, экономисты предостерегают от потенциально разрушительных последствий такого шага для мировой финансовой системы.

Ранее Еврокомиссия перевела Украине третий транш помощи в размере €1,6 млрд (148 млрд рублей), полученных от доходов с замороженных активов ЦБ РФ. В пресс-службе ЕК подчеркнули, что сами активы остаются заблокированными в соответствии с санкциями ЕС.

Кроме того, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что порядка $300 млрд (24 трлн рублей) замороженных российских золотовалютных резервов размещены в европейских юрисдикциях.

Евросоюз
Украина
доходы
средства
российские активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о зверствах ВСУ после отхода из Клебан-Быка
Стало известно, что за элитный батальон ВСУ бежал из Клебан-Быка
Стало известно о перехвате беспилотника над Тулой
Рогов фразой «сине-желтая тряпка» ответил Зеленскому на слова о России
В ЕС проболтались, сколько Киеву дали средств с замороженных активов России
Названа сумма, которую россияне потратили на лабубу
Вызывающий танец в Турции теперь грозит туристке тюрьмой
«Дубайская биржа»: звезда «Универа» показала себя в белье и чулках
ВСУ атаковали Курскую область в священный для России праздник
Бывший вице-премьер Татарстана может лишиться имущества на 651 млн рублей
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Сын Чикатило «восстал» из мертвых
Над еще одним районом Петербурга сбили украинский БПЛА
Блогера Арсена Маркаряна задержали: что известно, причина, как накажут
Дочь Кэтрин Зеты-Джонс показала фигуру в крошечном бикини
В США объявили мобилизацию национальной гвардии
Россиян в одном регионе попросили не посещать общественные места из-за БПЛА
Российские силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника за три часа
Хозяин квартиры нашел тайник с патронами после сдачи жилья в аренду
Появились подробности задержания Арсена Маркаряна
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Общество

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.