15 августа 2025 в 10:39

Энергетик назвал примерную сумму «застрявших» в Евросоюзе резервов России

Энергетик Юшков: в Европе находится около $300 млрд замороженных резервов России

Около $300 млрд (24 трлн рублей) замороженных золотовалютных резервов России находится в Европе, при этом основная часть запасов заблокирована именно в ЕС, а не в США, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, для РФ ключевым вопросом остается снятие санкций с активов ЦБ, чтобы вернуть эти средства.

Большая часть золотовалютных резервов РФ, около $300 млрд, заморожена именно в Европе, а не в США. Для нас важно, чтобы ЕС снял санкции с российского ЦБ. Это российские суверенные деньги. И для нас принципиальным вопросом в экономике является именно снятие блокировки с этих средств, чтобы мы могли их забрать, — пояснил Юшков.

Он отметил, что ЕС в своих решениях ориентируется на позицию США. Однако, по его словам, при улучшении политического диалога между Москвой и Вашингтоном могут быть созданы специальные комиссии для обсуждения экономических аспектов, в том числе отраслевые рабочие группы.

Но мы понимаем, что Евросоюз все равно так или иначе в вопросе снятия санкций с активов ЦБ РФ ориентируется на позицию США. В дальнейшем [между Россией и Соединенными Штатами] могут быть созданы специальные комиссии, двусторонние. Если по политическому треку будет продвижение, то это даст возможность продвигаться и по экономическому треку. Соответственно, могут быть созданы комиссии отраслевые, — резюмировал Юшков.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия осуществила перевод третьего транша финансовой помощи Украине на сумму €1,6 млрд (148 млрд рублей). Эти средства получены от доходов по замороженным активам Центрального банка РФ. Сами активы остаются заблокированными в рамках действующих санкционных мер ЕС.

