23 августа 2025 в 19:53

«Огромный придаток»: в ФРГ объяснили, почему мир в Европе невозможен без РФ

Политик Донаньи: мир в Европе невозможен без участия России

В Европе невозможно установить мир без участия России, заявил немецкий политик и писатель Клаус фон Донаньи в интервью Die Welt. По его словам, Евросоюз «всего лишь придаток огромного евразийского континента».

В Европе не будет мира без России. Никогда! И почему? Достаточно взглянуть на карту. Мы всего лишь придаток огромного евразийского континента, который в основном контролируется Российской Федерацией. Мы обязаны найти общий язык с этим соседом, — написал политик.

По мнению Донаньи, интересы Москвы не обязательно разделять. Он подчеркнул, что их все равно стоит понимать.

Ранее стало известно, что ЕС перечислил Украине €10,1 млрд (946 млрд рублей) за январь — июль 2025 года. Эти средства направлялись на военные и гражданские нужды.

Кроме того, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что порядка $300 млрд (24 трлн рублей) замороженных российских золотовалютных резервов размещены в европейских юрисдикциях, причем основная часть заблокирована именно в ЕС, а не в США. Специалист подчеркнул, что для России критически важно добиться снятия санкций с активов ЦБ для возврата этих средств.

Германия
политики
Европа
Россия
