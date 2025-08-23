Еще два российских аэропорта приостановили работу Аэропорты Ижевска и Ульяновска временно закрылись

В субботу, 23 августа, ульяновский аэропорт Баратаевка временно перестал принимать и выпускать самолеты, сообщили в пресс-службе Росавиации. По данным ведомства, это необходимо для обеспечения безопасности воздушной гавани. Аналогичная ситуация сложилась в аэропорту Ижевска.

Аэропорт Ульяновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее воздушные гавани Волгограда и Саратова также приостановили работу из-за введенных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации Артем Кореняко также пояснил, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

