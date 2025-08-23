В аэропорту Кирова введены новые правила для авиарейсов В аэропорту Киров временно ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропорту Кирова Победилово временно ограничили прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, это сделано для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Киров (Победилово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее аэропорты Волгограда и Саратова временно прекратили работу из-за введенных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Кореняко также пояснил, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого в терминале аэропорта Мальпенса в Милане экстренно эвакуировали людей из-за задымления от поджога стоек регистрации: гражданин Мали облил стойки горючей жидкостью. Полиция его задержала, а инцидент не повлиял на работу аэропорта. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Позднее силы ПВО сбили два дрона в Ленинградской области: в Киришах и Гатчине. В связи с этим губернатор региона Александр Дрозденко попросил людей не ходить в общественные места и держаться подальше от промышленных зон из-за повышенной угрозы.