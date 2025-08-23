Полина Диброва показала фото в бикини на яхте

Модель Полина Диброва опубликовала серию фотографий в миниатюрном бикини, сделанных во время отдыха на яхте. У себя в Telegram-канале она рассказала о проведенном времени с детьми в Турции.

Традиционный выезд с детьми на море. Незабываемое лето. Я пока лучшего отдыха, чем в Турции, для деток не нашла. Особенно когда малыши. Сочетание цены/качества/сервиса. По мне, лучшее место — Кемер, — написала Диброва.

Ранее Роман Товстик, которого называют любовником Полины Дибровой, сравнил ее со своей законной супругой Еленой. Он высказал обвинения в адрес жены, указав на ее чрезмерную эмоциональность, и, в противовес, отметил, что Дибровой удалось организовать свой развод с телеведущим Дмитрием Дибровым максимально «цивилизованно». В настоящий момент мужчина находится в медицинском учреждении, куда он попал после конфликта в доме Елены, куда приехал, чтобы забрать личные вещи и технику.

До этого адвокат Диброва Александр Добровинский сообщил, что между телеведущим и его супругой полностью отсутствуют какие-либо споры относительно раздела имущества и детей. Он акцентировал, что вопрос алиментов на детей урегулирован и их воспитанием будут заниматься оба родителя. Кроме того, юрист добавил, что процедура развода сама по себе не является слишком сложной.