22 августа 2025 в 11:03

«Фарс с публичными дрязгами»: любовник Дибровой сравнил ее со своей женой

Бизнесмен Товстик заявил, что Диброва смогла цивилизованно организовать развод

Роман Товстик с женой Еленой Роман Товстик с женой Еленой Фото: Социальные сети

Любовник Полины Дибровой Роман Товстик в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) сравнил ее со своей супругой Еленой. Мужчина обвинил свою жену в излишней эмоциональности, отметив, что Дибровой, наоборот, удалось «цивилизованно» организовать развод с телеведущим Дмитрием Дибровым.

Полина смогла официально и цивилизованно организовать развод и решить все вопросы благодаря правильному взаимодействию адвокатов и взаимному уважению. В то время как ситуация с Еленой и ее «защитниками» превращается в фарс с публичными дрязгами, — написал бизнесмен.

Сейчас он находится в больнице, где оказался после стычки в доме Елены, когда приехал туда забирать свою технику. Миллиардер заявил, что жена нанесла ему травмы, хотя адвокат Екатерина Гордон утверждает, что мужчина сам уронил вещи на ногу. На фоне происходящего предприниматель признался, что уже устал от бесконечных выяснений и скандалов с женой.

Ранее адвокат Диброва Александр Добровинский заявил, что никакого спора о детях и имуществе между телеведущим и его женой нет. Он подчеркнул, что на детей установлены алименты, они будут воспитываться обоими родителями. Также юрист отметил, что сам процесс развода — не очень сложный.

До этого Диброва на фоне слухов о разводе сообщила, что улетает с детьми в отпуск на море. По ее словам, решение было сложным, но она его приняла. Мисс Россия — 2017 также рассказала, что летает бизнес-классом крайне редко и только на дальние расстояния, поэтому путешествие станет для нее «праздником».

Полина Диброва
Дмитрий Дибров
любовники
знаменитости
