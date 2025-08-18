Apple собирается нарушить традицию и устроить революцию на рынке ETNews: Apple в 2026 году не планирует выпускать стартовый смартфон iPhone 18

Компания Apple планирует изменить привычную структуру выпуска смартфонов, отказавшись от базовой модели в линейке iPhone 18, сообщает южнокорейское издание ETNews. Так, в 2026 году американский технологический гигант может не выпускать стандартную версию флагманского устройства, вместо этого ожидается презентация iPhone 17e, который заменит текущую модель SE.

Осенью того же года компания планирует представить три новых гаджета: iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и 18 Air, при этом традиционная базовая версия окажется исключена из линейки. Одновременно с этим Apple готовит к выпуску свой первый складной смартфон, разработка которого ведется уже несколько лет.

Источники издания отмечают, что компания проводит масштабный ребрендинг своей продукции. В рамках этого процесса уже произошла замена названия iPhone SE на iPhone 16e, а модель iPhone 16 Plus в следующем поколении будет переименована в iPhone 17 Air.

Ранее стало известно, что в Apple планируют повысить стоимость iPhone из-за торговых разногласий между США и Индией. Причиной роста цен стали заявления Дональда Трампа о введении повышенных пошлин на индийские товары в ответ на закупки нефти у России. Компания, перенесшая часть производства смартфонов из Китая в Индию, рассчитывала снизить издержки.