23 августа 2025 в 13:53

Apple поймала китайского «шпиона» и пошла судиться

Apple подала в суд на экс-сотрудника из-за кражи данных для китайской Oppo

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Корпорация Apple подала иск против бывшего сотрудника Чэнь Ши, который после увольнения устроился в китайскую компанию Oppo, пишет The Verge. Отмечается, что он передал новому работодателю внутренние материалы, касающиеся разработки умных часов Apple Watch.

Apple подала в суд на бывшего сотрудника команды Apple Watch, который ушел в Oppo, утверждая, что он «сговорился украсть коммерческие секреты Apple, касающиеся Apple Watch, и раскрыть их своим новым работодателям», — сказано в сообщении.

В иске утверждается, что Ши сохранил 63 файла из закрытой корпоративной папки на личный USB-накопитель и уведомил Oppo о сборе данных для дальнейшей работы. По информации компании, перед уходом он активно посещал совещания технической команды Apple Watch и искал инструкции, как скрыть следы работы с корпоративными документами.

Юристы указывают, что доказательства были получены из служебных устройств, оставленных им после увольнения. В заявлении о расторжении договора Ши сослался на семейные обстоятельства и не сообщил о переходе в Oppo. Китайская компания пока ситуацию не комментировала.

Ранее стало известно, что Apple планирует изменить привычную структуру выпуска смартфонов, отказавшись от базовой модели в линейке iPhone 18. Так, в 2026 году корпорация может не выпускать стандартную версию флагманского устройства — вместо этого ожидается презентация iPhone 17e, который заменит текущую модель SE.

