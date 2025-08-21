Россиянам рассказали, как получить равный зарплате доход

Вклад от 8,5 млн рублей может дать доход, равный зарплате, заявил агентству «Прайм» старший управляющий директор Московской Биржи по розничному бизнесу Игорь Алутин. Он отметил, что в январе текущего года эта сумма была меньше на 67% и составляла 5,1 млн рублей. Тем не менее экономист добавил, что вклады все еще привлекательны для россиян по доходности.

Вклады демонстрируют устойчивый спрос, доходность по ним остается привлекательной, несмотря на падение ставок, — сказал Алутин.

Ранее финансовый аналитик Гаяне Замалеева заявила, что в текущих экономических условиях оптимальным вариантом для размещения средств стали краткосрочные вклады продолжительностью от трех до шести месяцев. Она пояснила, что подобная рекомендация связана с ожидаемым дальнейшим снижением ключевой ставки Банком России.

До этого эксперт Игорь Комаров отмечал, что доходность банковских вкладов и аренда жилья могут быть выгодными, но выбор дополнительного заработка зависит от множества факторов. Комаров отметил, что депозиты представляют собой более простой и надежный инструмент с гарантированной прибылью.