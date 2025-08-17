Аналитик сравнил выгоду от вкладов и сдачи квартир в аренду Аналитик Комаров заявил, что выгода от вкладов и сдачи квартир сопоставима

Выгоду от вклада и сдачи квартир в аренду можно сопоставить, однако принимать решение следует с учетом многих факторов, заявил в беседе с агентством «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Игорь Комаров. По его словам, банковский депозит — более простой и предсказуемый инструмент с гарантированным доходом, при этом сдача недвижимости в Москве тоже имеет место.

Даже в хорошие годы текущая доходность от сдачи квартир в аренду в Москве в среднем составляет около пяти процентов до налогов и ремонтов-страховок, удачно шесть-семь процентов. На фоне текущей ставки по депозитам это невыгодно, но, если сравнивать с историей доходности депозитов, которая с 2005 года в среднем составляет восемь процентов годовых — вполне сопоставимо, — сказал аналитик.

Комаров порекомендовал диверсифицировать инвестиции. По его мнению, средства нужно распределять между банковскими вкладами, недвижимостью и другими активами с учетом их потенциального роста.

Ранее в пресс-службе Центробанка сообщили, что средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России продолжает снижаться. По данным регулятора, в первой декаде августа показатель опустился до 15,96% годовых против 16,44% в конце июля.