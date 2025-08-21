Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Британии призвали Зеленского признать данные хакеров о потерях ВСУ

Аналитик Меркурис призвал Зеленского признать данные хакеров о потерях ВСУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать правдивость данных хакеров о потерях ВСУ, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский геополитический аналитик Александр Меркурис. По его словам, лидер осознает проблему ВСУ с нехваткой солдат, а опубликованные данные лишь ухудшают ситуацию. Эксперт предположил, что президент попробует отмахнуться от всплывшей информации и потянуть время для подготовки ответа.

Но не выйдет, ведь признание неизбежно, — отметил он.

Ранее стало известно, что хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ. Утечка показала, что Украина потеряла более 1,7 млн военнослужащих в ходе СВО — речь идет об убитых и пропавших без вести. В 2022 году потери Вооруженных сил Украины составили 118,5 тысячи, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в текущем году ВСУ лишились уже рекордного числа солдат — 621 тысячи.

Как указал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, озвученная хакерской группировкой KillNet информация о масштабах потерь Вооруженных сил Украины является политическим приговором руководству страны. По его словам, Киев будет отрицать эти данные, но правда неизбежно станет известна.

