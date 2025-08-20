Озвученная хакерской группировкой KillNet информация о масштабах потерь Вооруженных сил Украины является политическим приговором руководству страны, заявил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, Киев будет отрицать эти данные, но правда неизбежно станет известна.

Попавшие в публичную плоскость данные о потерях ВСУ — это приговор Зеленскому, — отметил Рогов.

Представители KillNet подтвердили факт взлома базы данных Генерального штаба ВСУ, содержащей сведения о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих. Хакерами были переданы многочисленные документальные свидетельства, включая фотографии погибших, их личные документы, военные билеты и свидетельства о смерти.

Рогов расценил эту акцию как операцию «Гласность». По его мнению, она призвана донести правду до украинского общества.

Потери ВСУ — действительно колоссальные. Команда Зеленского, конечно, все будет отрицать, но операция «Гласность» поможет донести правду прежде всего до родных и близких, отправленных Киевом на верную смерть, — добавил Рогов.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли больше всего своих бойцов в Курской области. Также Киев лишился множества солдат в Запорожье.