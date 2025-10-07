СБУ в Николаеве провоцирует пользователей соцсетей на критику власти Барбашов: СБУ провоцирует пользователей соцсетей на критику власти ради арестов

Сотрудники СБУ в Николаеве провоцируют пользователей соцсетей на критику украинской власти, рассказал РИА Новости глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов. По его словам, позже эти переписки используются для возбуждения уголовных дел и обвинений в террористической деятельности.

Попытки завязать разговор и вызвать собеседника на высказывания, свидетельствующие о негативном отношении к киевской власти. Подобные провокации проводятся с целью повышения показателей деятельности СБУ, — пояснил он.

До этого СБУ запретила администраторам групп публиковать в соцсетях сообщения о поиске пропавших без вести военнослужащих. По данным источника, информация о погибших и пропавших без вести «встала камнем в горле у украинской пропаганды».

Ранее жительница города Шебекино Анастасия Быкова публично обратилась к Управлению верховного комиссара ООН по правам человека с призывом провести расследование в отношении украинских спецслужб. Женщина подчеркнула, сотрудники СБУ хотели ее завербовать, пытая ее 63-летнего отца Андрея Лаптева.