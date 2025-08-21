Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 09:58

СК взялся за мешавшего эвакуации населения в Курской области бойца ВСУ

СК возбудил дело против украинского военнослужащего за теракт в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении украинского военнослужащего Сергея Войтовича, мешавшего эвакуации мирного населения в Курской области, сообщила представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, бойца ВСУ подозревают в совершении теракта на территории региона.

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении солдата 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Сергея Войтовича. Он подозревается в совершении террористического акта в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), — сообщила она.

По версии следствия, Войтович в июне 2025 года незаконно пересек границу России и участвовал в нападении на село Гордеевка. Вооруженный автоматом АК-74, он целенаправленно обстреливал гражданские объекты и блокировал эвакуацию жителей, пытаясь дестабилизировать работу местных органов власти. Его действия нанесли серьезный ущерб как самому населенному пункту, так и его жителям, указала Петренко.

Войтович был задержан российскими военными и передан следователям. В настоящее время устанавливаются все пострадавшие гражданские лица и размер причиненного ущерба.

Ранее Петренко заявила, что следователям удалось установить личности командиров ВСУ, которые координировали незаконный вывоз гражданских с территории Курской области. По ее словам, к этим действиям причастны военный комендант Эдуард Москалев и пресс-офицер комендатуры Алексей Дмитрашковский.

