Украина провалила выпуск «ракеты для бедных» «Взгляд»: Украина не справилась с выпуском ракеты для периферии

Украина не смогла создать собственную отечественную ракету «для бедных», заявили аналитики газеты «Взгляд». Представленная Киевом передовая новинка «Фламинго» на деле оказалась разработкой эмиратско-британской компании Milanion Group — ракетой FP-5.

Журналисты отметили, что параметры боеприпасов для периферийных конфликтов значительно уступают российскому и американскому вооружению. Пока мировые производители следуют тенденции миниатюризации, FP-5 представляет собою наиболее тяжелый образец, рассказали аналитики. «Украинская» ракета весит 6000, тогда как американская — 1450-1590 кг, а российская — от 1500 до 2100 кг.

Из-за габаритов FP-5 будет сложно укрыться от современных систем ПВО. Размах крыла составляет шесть метров. Высота полета заявлена «до 5000 метров», однако ни одна страна мира уже не пытается устроить прорыв через ПВО противника на столь большой высоте, добавили аналитики.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что ракеты типа FP-5, переданные Киеву, российские системы ПВО могут успешно обнаружить и сбить. Особенно будут эффективны модифицированные версии С-400, С-350, С-300 и «Панциря», добавил он.