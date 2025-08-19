Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 19:36

Раскрыта уязвимость переданных Киеву британских ракет FP-5

Эксперт Кнутов: ВС РФ легко уничтожат переданные Киеву британские ракеты FP-5

Фото: Global Look Press

Британские крылатые ракеты типа FP-5, переданные Киеву, российские системы ПВО могут успешно обнаружить и сбить, рассказал NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что даже малозаметность и работа на малых высотах не спасут FP-5.

Британская крылатая ракета этого типа, переданная Украине, способна долететь до Урала. Она может двигаться и на предельно малых высотах. Но, несмотря на то, что малозаметна, наши многофункциональные РЛС ЗРК такую ракету смогут успешно обнаруживать. Это трудная цель, но ее возможно поразить. Особенно комплексами С-400, С-350, С-300 и даже «Панцирем», особенно в новой модификации, — пояснил Кнутов.

Аналитик отметил, что под видом новой украинской крылатой ракеты «Фламинго» скрывается именно модифицированная и перемаркированная британская ракета FP-5 Milanion, переданная Киеву с целью проведения испытаний в боевых условиях.

Дальность ракеты — 3000 км, высота полета — 5 км, максимальная скорость — 950 км/час. Ее вес — шесть тонн, из которых боевая часть — до одной тонны, а взрывчатка — порядка 600 кг. Размах крыльев у британской ракеты — шесть метров, — сообщил эксперт.

Ранее в Сети появилось первое фото украинской баллистической ракеты «Фламинго». Снимок опубликовал фотограф американского агентства Associated Press Ефрем Лукацкий.

