В РФС похвалили получившего российский паспорт украинского футболиста

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал бывшего полузащитника украинского «Шахтера» Александра Роспутько, который стал футболистом российского клуба «Чайка» и получил паспорт гражданина РФ. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что спортсмен проявил характер и никого не испугался.

Это не прям супер футболист, вокруг которого можно строить какие-то теории. Молодец парень, проявил характер, сделал то, что захотел и никого не испугался, — сказал Колосков.

13 октября 2023 года Роспутько пропал после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном». Он должен был вылететь из Бельгии на Украину вместе с командой, однако на борту самолета его не оказалось. Накануне вылета Роспутько договорился о новом пятилетнем контракте с ФК «Шахтер», именно поэтому его включили в заявку на матч с бельгийским клубом.

Во время поисков футболиста в аэропорту обнаружили только его аккуратно сложенную форму. Он удалил все записи из социальных сетей и перестал отвечать на звонки. Долгое время местонахождение футболиста было неизвестным. «Шахтер» объявил о расторжении контракта с игроком в одностороннем порядке.