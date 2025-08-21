Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 09:58

«Деление на сорта»: Захарова обвинила Санду в превращении Молдавии в гетто

Захарова: правительство Молдавии во главе с Санду превращает республику в гетто

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Правительство Молдавии во главе с президентом Майей Санду превращает республику в гетто, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте внешнеполитического ведомства, применение тоталитарных практик перед парламентскими выборами в стране достигло беспрецедентных масштабов — речь идет о политических репрессиях и делении людей на сорта.

Режим Санду превращает республику в гетто, где стали нормой политические репрессии, цензура и деление граждан на лиц первого, второго, третьего и иного сорта. Уверены, что на фоне постыдного молчания профильных международных структур свое слово вскоре скажет сам молдавский народ, который хоть и терпелив, но не настолько, чтобы допустить еще четыре года издевательств над собой и своей страной, — отметила дипломат.

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что граждане Молдавии должны выйти на бессрочный протест на главной площади Кишинева с требованием отставки власти. По его словам, это единственный способ изменить и улучшить ситуацию в стране.

Мария Захарова
Молдавия
Майя Санду
репрессии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог сравнил войска «коалиции желающих» на Украине со смертниками
Вэнс и Хегсет приехали к военным для «нечестной сделки» с бургерами
В России хотят установить полный запрет на прокат электросамокатов
Экстрадированную из Аргентины россиянку осудили за многомиллионное хищение
Пригожин призвал упростить порядок выплат семьям погибших на СВО
Азиатская страна сильно нарастила поставки часов в Россию
В России оценили идею ввести черный список клиентов маркетплейсов
«Связать свою жизнь с Россией»: Захарова о растущем желании иностранцев
Российским водителям напомнили о новом правиле изъятия прав
Магнитные бури сегодня, 21 августа: что завтра, риск инфарктов, бессонница
«Результативный сброс»: Кадыров о разгроме ВСУ в Сумской области
ВСУ предупредили о новых проблемах с приходом осени
В Думе рассказали о мерах поддержки семей к школьному периоду
Эксперт объяснил причины регулярных провокаций на ЗАЭС
Пилот лишился прав после жесткой посадки гидроплана в лесу
Россиянам рассказали, почему специалистов МАГАТЭ пустили на Запорожскую АЭС
Алжирская боксерша провалила гендерный тест и закончила карьеру
Мать невесты скончалась на свадьбе дочери
Более 20 БПЛА сбили на юге России
Наклейка о России на двери ресторана вызвала громкий скандал в Румынии
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.