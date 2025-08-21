«Деление на сорта»: Захарова обвинила Санду в превращении Молдавии в гетто Захарова: правительство Молдавии во главе с Санду превращает республику в гетто

Правительство Молдавии во главе с президентом Майей Санду превращает республику в гетто, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте внешнеполитического ведомства, применение тоталитарных практик перед парламентскими выборами в стране достигло беспрецедентных масштабов — речь идет о политических репрессиях и делении людей на сорта.

Режим Санду превращает республику в гетто, где стали нормой политические репрессии, цензура и деление граждан на лиц первого, второго, третьего и иного сорта. Уверены, что на фоне постыдного молчания профильных международных структур свое слово вскоре скажет сам молдавский народ, который хоть и терпелив, но не настолько, чтобы допустить еще четыре года издевательств над собой и своей страной, — отметила дипломат.

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что граждане Молдавии должны выйти на бессрочный протест на главной площади Кишинева с требованием отставки власти. По его словам, это единственный способ изменить и улучшить ситуацию в стране.