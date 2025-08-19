Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 13:36

Россияне массово отказываются от строительства частных домов

В июне 2025 года выдача ипотек на строительство жилья упала в пять раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У россиян пропал интерес к ипотеке на индивидуальное жилищное строительство, передают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. За июнь 2025 года банки выдали лишь 12 тысяч кредитов на строительство частных домов против 60 тысяч годом ранее. Объем выдач рухнул более чем в три раза и составил 47 млрд рублей.

В крупных банках подтверждают спад в этом сегменте и указывают, что основной интерес заемщиков сейчас сосредоточен на семейной ипотеке. Кроме того, эксперты отмечают, что спрос на ипотеку для строительства частных домов снизился из-за изменений, вступивших с 1 марта: теперь такие сделки проходят с использованием эскроу-счетов.

Исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина отмечает, что применение эскроу-счетов позволяет обезопасить средства граждан и давно используется при приобретении квартир. В то же время аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов говорит, что у нововведения есть минусы. Так, например, заемщики не могут самостоятельно управлять кредитными средствами и строить дома своими силами. Теперь им приходится обращаться к аккредитованным застройщикам.

Ранее эксперт Валерий Тумин заявил, что цены на новостройки к концу 2025 года увеличатся минимум на 10%, а в ряде регионов рост превысит 15%. По его словам, наибольший подъем ожидается в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Эксперт отметил, что доступность ипотеки закономерно разгоняет спрос и подталкивает стоимость квадратного метра вверх.

ипотеки
недвижимость
строительство
банки
кредиты
