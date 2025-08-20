Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 16:44

В Госдуме ответили, могут ли работодателей обязать платить премию к отпуску

Депутат Бессараб: вопрос премий для сотрудников к отпуску решается индивидуально

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вопрос премирования сотрудников решается в каждом трудовом коллективе отдельно, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя предложение своего коллеги Дмитрия Гусева выплачивать премии к отпуску сотрудникам, проработавшим в компании от пяти лет. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнула, что вопросом законодательного уровня является минимальный размер оплаты труда.

Именно стороны трудовых отношений договариваются о том, какой будет система оплаты труда, какими будут выплаты попеременного характера, премиальные. Например, за достижения в труде по показателям эффективности производственных процессов или продаж в зависимости от конкретной организации. Вопросы законодательного уровня — это вопросы минимального размера оплаты труда, чтобы работодатели не могли допустить зарплату ниже установленного уровня, — пояснила Бессараб.

Депутат отметила, что думает пригласить Гусева в профсоюзную организацию для обсуждения таких предложений. По ее словам, это вопрос коллективных переговоров. Так, уточнила парламентарий, со стороны работодателя это может быть назначенный приказом представитель, в то время как со стороны работников могут выступать профсоюзы.

Что касается именно переменных составляющих, а именно премирования, если мы будем вмешиваться в рынок труда, то таким образом можно просто взвинтить себестоимость выпускаемой продукции, товаров, работ, услуг. Я думаю, что эти вопросы как раз характера трудовых отношений и коллективных переговоров, — заключила депутат.

Депутат Алексей Говырин ранее заявил, что отдельным категориям бюджетников повысят оклады осенью этого года. Депутат уточнил, что это коснется работников в области образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и науки.

работа
зарплаты
Госдума
Светлана Бессараб
Мария Зеленина
М. Зеленина
