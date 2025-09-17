Одна из стран Ближнего Востока хочет расширить географию туризма из России

Египет предлагает расширить географию туризма из России, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет об использовании аэропортов республики, куда раньше не летали российские самолеты.

Египетская сторона очень заинтересована в дальнейшем развитии туризма. Они предложили расширить географию туризма для России, — сказал Оверчук.

Вице-премьер отметил, что Египет готов принять у себя инспекторов из РФ для выполнения определенных требований безопасности. Он добавил, что к работе по расширению географии полетов в Арабскую Республику должно подключиться Минэкономразвития России.

Ранее стало известно, что в Египте закрыли несколько пляжей из-за нашествия акул. Отдыхающих предупредили об опасности купания, так как хищники подплывают близко к берегу. Акул заметили у берегов Хургады и города Макади.

Позднее в РСТ заявили, что массового нашествия акул у египетских пляжей, в том числе в Хургаде, не наблюдается. Там отметили, что купание с понтонов в открытое море ограничено уже четыре дня, но на прибрежные зоны меры не распространяются.