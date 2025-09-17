Россиянам объяснили, чем лучше мыть тротуарную плитку

Тротуарную плитку можно отмыть теплой водой с мыльным раствором, что будет безопасно для близрастущих растений, заявил NEWS.ru строительный эксперт и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, специализированные средства стоит применять только при стойких загрязнениях типа мха, плесени или жирных пятен.

Для обычной грязи на тротуарной плитке достаточно теплой воды с добавлением мыльного раствора. Если нужно удалить более сложные загрязнения типа мха или плесени, лучше использовать специализированные средства для чистки тротуарной плитки, которые обычно биоразлагаемы и не сожгут корни растений. Для жирных пятен и масляных подтеков применяйте щелочные составы, а для ржавчины и цементных следов — кислотные очистители. Но будьте аккуратны, так как они могут повредить цветное покрытие, — объяснил Васильев.

Эксперт также отметил, что сначала нужно убрать с плитки сухой мусор и листья и смочить поверхность водой, чтобы снизить вред от моющих средств. По его словам, для террасной доски из ДПК или древесины рекомендуются только специальные средства производителя, а абразивные порошки и жесткие щетки следует избегать.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что за сжигание травы на дачном участке может грозить штраф до 15 тысяч рублей. Он отметил, что в случае пожара может наступить и уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком на один год.