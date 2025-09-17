Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 09:05

Россиянам объяснили, чем лучше мыть тротуарную плитку

Бизнесмен Васильев: тротуарную плитку лучше мыть водой с мыльным раствором

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тротуарную плитку можно отмыть теплой водой с мыльным раствором, что будет безопасно для близрастущих растений, заявил NEWS.ru строительный эксперт и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, специализированные средства стоит применять только при стойких загрязнениях типа мха, плесени или жирных пятен.

Для обычной грязи на тротуарной плитке достаточно теплой воды с добавлением мыльного раствора. Если нужно удалить более сложные загрязнения типа мха или плесени, лучше использовать специализированные средства для чистки тротуарной плитки, которые обычно биоразлагаемы и не сожгут корни растений. Для жирных пятен и масляных подтеков применяйте щелочные составы, а для ржавчины и цементных следов — кислотные очистители. Но будьте аккуратны, так как они могут повредить цветное покрытие, — объяснил Васильев.

Эксперт также отметил, что сначала нужно убрать с плитки сухой мусор и листья и смочить поверхность водой, чтобы снизить вред от моющих средств. По его словам, для террасной доски из ДПК или древесины рекомендуются только специальные средства производителя, а абразивные порошки и жесткие щетки следует избегать.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что за сжигание травы на дачном участке может грозить штраф до 15 тысяч рублей. Он отметил, что в случае пожара может наступить и уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком на один год.

советы
россияне
дачники
Россия
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.