В донецкой больнице российским бойцам оказывает помощь немецкий военный врач Томас, который свободно говорит по-русски и не боится сложных случаев, рассказала спецкор KP.RU Юлия Андриенко. Журналистка, ставшая на время сестрой милосердия, отметила, что один из раненых, которого доставили с тяжелыми травмами после атаки дронов, находился без сознания, а военные медики оказывали ему помощь в условиях, близких к полевым.

Раненный в машине, которого привез нам немец, без сознания, со множественными травмами — работа дронов. Помощь военные медики ему оказывали в условиях, близких к полевым, — говорится в сообщении.

Ранее Управление по документированию военных преступлений Украины при администрации главы ДНР сообщило, что район Республиканского травматологического центра в Донецке подвергся обстрелу со стороны украинских войск. По данным источников, огонь, предположительно, велся из системы HIMARS американского производства.

Кроме того, глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что известный хирург Мирослав Насанкаев погиб в результате удара украинских беспилотников по автомобилю в Ростовской области. По его словам, инцидент произошел недалеко от трассы Зимовники — Ремонтное — Элиста.