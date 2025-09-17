Россиянам назвали рабочие методы избавления от тревожности

Растяжка помогает снизить уровень тревожности, заявила NEWS.ru психолог Дарья Яушева. Она добавила, что этот вид активности способствует улучшению контакта с телом.

Растяжка помогает снизить уровень тревожности, может помочь с дыханием. Оно становится глубже, парасимпатическая нервная система включается, улучшается контакт с телом. Растяжка помогает замедлиться, это мягкая регуляция, — пояснила Яушева.

Как отметила психолог, спорт помогает снизить стресс сразу на нескольких уровнях: движение запускает выработку эндорфинов и серотонина, снижает уровень кортизола, улучшает сон. Она добавила, что физическая активность дает чувство контроля и устойчивости, а внимание во время занятий переключается с тревожных мыслей на тело и дыхание.

Но со спортом, как и с любой рекомендацией, важно не переборщить. Нужно идти от себя, от возможностей и потребностей. Например, человек с СДВГ по типу гиперактивности может особенно нуждаться в спортивной нагрузке — это помогает сбросить кинетическую (двигательную) тревогу. А в депрессивном эпизоде нагрузка должна быть посильной и умеренной. Важно соотносить требования с ресурсами и возможностями, — отметила Яушева.

Ранее психолог Михаил Хорс заявил, что ощущение новизны позволяет человеку продлить себе жизнь. По его словам, новые впечатления и открытость к ним тренируют мозг и повышают пластичность психики.