Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 05:45

Россиянам назвали рабочие методы избавления от тревожности

Психолог Яушева: растяжка помогает снизить уровень тревожности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Растяжка помогает снизить уровень тревожности, заявила NEWS.ru психолог Дарья Яушева. Она добавила, что этот вид активности способствует улучшению контакта с телом.

Растяжка помогает снизить уровень тревожности, может помочь с дыханием. Оно становится глубже, парасимпатическая нервная система включается, улучшается контакт с телом. Растяжка помогает замедлиться, это мягкая регуляция, — пояснила Яушева.

Как отметила психолог, спорт помогает снизить стресс сразу на нескольких уровнях: движение запускает выработку эндорфинов и серотонина, снижает уровень кортизола, улучшает сон. Она добавила, что физическая активность дает чувство контроля и устойчивости, а внимание во время занятий переключается с тревожных мыслей на тело и дыхание.

Но со спортом, как и с любой рекомендацией, важно не переборщить. Нужно идти от себя, от возможностей и потребностей. Например, человек с СДВГ по типу гиперактивности может особенно нуждаться в спортивной нагрузке — это помогает сбросить кинетическую (двигательную) тревогу. А в депрессивном эпизоде нагрузка должна быть посильной и умеренной. Важно соотносить требования с ресурсами и возможностями, — отметила Яушева.

Ранее психолог Михаил Хорс заявил, что ощущение новизны позволяет человеку продлить себе жизнь. По его словам, новые впечатления и открытость к ним тренируют мозг и повышают пластичность психики.

психология
спорт
советы
россияне
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трогал там, где нельзя: в Петербурге педофил работал в пансионе для девочек
Раскрыто, что нужно срочно сделать в случае передачи данных мошенникам
Учебный год: инструкция по выживанию для родителей
В Госдуме приняли новую меру социальной защиты ветеранов СВО
Англичане захотели вымарать имя Льва Яшина
Путин распорядился отметить 300-летие известной императрицы
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Названы две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
Одна из стран СНГ решила назвать свой город в честь богатыря
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.