17 сентября 2025 в 11:09

Выбившую зубы кошке и мучившую щенка женщину из Сочи задержали в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали жительницу Сочи, которую соседи обвиняют в краже щенка бультерьера и издевательствах над животными, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Они рассказали, что женщина украла щенка по кличке Пеппа и более полугода держала в тяжелых условиях.

Питомца нашли в доме подозреваемой в истощенном состоянии. Владелица собаки самостоятельно вернула ее, обнаружив в антисанитарных условиях и с признаками травм.

Жители рассказали, что женщина ранее якобы похищала и других животных. В одном из случаев она вернула украденную кошку хозяевам за выкуп, при этом животное имело повреждения морды и выбитые зубы.

Известно, что в Сочи фигурантка находилась под подпиской о невыезде по делу о краже, но покинула регион и отправилась в Петербург, где ее и задержали.

Ранее петербурженка после похода к грумеру обнаружила у своего питомца кровоподтеки. В зоосалоне пытались убедить женщину, что к собаке относились бережно, и предоставили ей видео. Однако хозяйка собаки рассмотрела на кадрах, как грумер бьет ее питомца.

Сочи
Cанкт-Петербург
задержания
животные
собаки
кошки
издевательства
