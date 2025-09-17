Выбившую зубы кошке и мучившую щенка женщину из Сочи задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали жительницу Сочи, которую соседи обвиняют в краже щенка бультерьера и издевательствах над животными, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Они рассказали, что женщина украла щенка по кличке Пеппа и более полугода держала в тяжелых условиях.

Питомца нашли в доме подозреваемой в истощенном состоянии. Владелица собаки самостоятельно вернула ее, обнаружив в антисанитарных условиях и с признаками травм.

Жители рассказали, что женщина ранее якобы похищала и других животных. В одном из случаев она вернула украденную кошку хозяевам за выкуп, при этом животное имело повреждения морды и выбитые зубы.

Известно, что в Сочи фигурантка находилась под подпиской о невыезде по делу о краже, но покинула регион и отправилась в Петербург, где ее и задержали.

