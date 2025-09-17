«Познакомились на тусовке»: Терешина о 23-летнем «спутнике»

Певица Татьяна Терешина в эксклюзивном интервью NEWS.ru опровергла роман с 23-летним Михаилом, отношения с которым ей приписали пользователи социальных сетей. Певица сообщила, что они всего лишь сняли совместный рилс, который завирусился в сетях, набрав значительное количество просмотров.

Познакомились мы с Мишей на тусовке, повеселились и сняли совместный рилс. И даже без продолжения… А рилс вирусит, четыре миллиона уже, по-моему, просмотров, — рассказала исполнительница.

Она добавила, что сочувствует Михаилу, которого после ролика вдруг записали ей в бойфренды. На самом деле общение не выходило за рамки дружеских, уточнила Терешина.

Читаю комменты и думаю: бедный Миша. Он меня видел раза три, чуть ли не на «вы» обращается. Хотя мы созванивались и смеялись, что так получилось и теперь нам приписывают роман, — пояснила певица.

Она добавила, что считает себя легкой по характеру. Именно поэтому, по ее мнению, быстро сходится с людьми, в том числе молодыми.

Ко мне, например, молодые сами липнут. Возможно потому, что я открытая, живая и очень подвижная. Мальчишка-брат мне ближе, чем если бы был папик какой-то, — призналась собеседница.

Терешина поделилась, что прежние два мужа были значительно моложе ее. Первый супруг и отец дочери младше на восемь лет, а второй — папа сына — даже на 16. ‎

Я немножко пацанка по натуре, легко умею подружиться. Люблю интересных, молодых и энергичных. У меня и бывший муж на 16 лет моложе. Предыдущий, папа моей дочери, на восемь лет младше меня. Но сейчас уже не влюбляюсь. Общаюсь и дружу, — резюмировала она.

Ранее Терешина выразила восхищение поведением шоумена Дмитрия Диброва в ситуации с разводом с супругой Полиной. Он ведет себя «правильно, по-мужски», не выдавая свои эмоции в публичное поле, убеждена собеседница.

Также она поделилась, что похудела на 12 килограммов благодаря системе интервального голодания. Кроме того, по словам артистки, отказалась от хлебобулочных и других высококалорийных продуктов.