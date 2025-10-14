«Указали на дверь»: дочь Ободзинского о его связи с Пугачевой и зависимости

«Указали на дверь»: дочь Ободзинского о его связи с Пугачевой и зависимости

В октябре 1973-го певец Валерий Ободзинский был удостоен звания заслуженного артиста Марийской АССР. На его творчестве выросли миллионы советских слушателей. Почему Ободзинскому не досталось и доли тех привилегий, которые получали Алла Пугачева, София Ротару, Лайма Вайкуле, Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и другие исполнители, — в интервью его младшей дочери Валерии.

«Пугачева завидовала»

— Филипп Киркоров в своих интервью неоднократно упоминал, что родился под песню Ободзинского «Эти глаза напротив». Врачи по просьбе его матери поставили пластинку хитов Ободзинского.

— Видела эти интервью, приятно, что Киркоров признает талант Ободзинского. Три года назад я выпустила книгу «Валерий Ободзинский. Цунами советской эстрады». Работала над ней почти семь лет. Подробно беседовала с очень многими представителями музыкальной индустрии СССР. Все признавались, что голос Ободзинского считали эталоном. Многие артисты пытались на него равняться. Кто-то завидовал. Пугачева, например, как-то даже устроила скандал во время сборного концерта.

— Почему?

— Ободзинского часто ставили в программу в завершении концерта. Это считалось подтверждением звездного статуса — исполнить последнюю песню. «Почему Ободзинский? Я хочу закрывать концерт!» — возмущалась Пугачева. Завидовала.

Ну а кто «более достоин»? Если приезжает, например, министр культуры Екатерина Фурцева с визитом в фирму «Мелодия». Там выпускали музыкальные пластинки для всего СССР. «Что сейчас печатаете?» — спрашивает Екатерина Алексеевна на первом этаже здания компании. Ей в нескольких цехах отвечают, что печатают Ободзинского.

«А кого еще?!» — интересуется она. Ей отвечают, мол, на втором этаже — отдел музыкальной классики, пройдемте. Она поднимается на второй этаж. И там ей сообщают, что тоже «печатают Ободзинского». Его пластинки выходили миллионными тиражами. Потому что люди хотели эти песни, покупали.

Валерий Ободзинский Фото: Личный архив Валерии Ободзинской

— Пугачева тогда еще не успела стать звездой?

— Еще нет. Более того, ее уволили за профнепригодность из ансамбля Олега Лундстрема. Она с Ободзинским примерно в одно время там начинала. Но папа прижился, с ансамбля Лундстрема и начался его творческий взлет. А Алле указали на дверь. Лундстрем объяснил, что она — «не ансамблевая» артистка.

И характер у нее уже тогда, по воспоминаниям коллег, был достаточно склочным. Ее ужасно раздражало, если чьи-то заслуги признавали. Хотелось быть не просто первой, а — единственной. Но не получалось.

Музыканты ансамбля Лундстрема мне рассказывали, как приходила, потерянная: «Тыкаешься-мыкаешься, нигде не берут». Потом пристроилась в группу «Веселые ребята» к Павлу Слободкину.

Был ли Ободзинский патриотом

— Музыканты «старой школы» рассказывают, что Ободзинский никогда не работал под фонограмму — исключительно вживую.

— Это правда. Притом что на гастролях давал по 4–5–6 концертов в день, пел всегда вживую. Писал в своих дневниках: «Публика не дура. Не будут слушать, если ты вполсилы работаешь. Поэтому нужно на каждом концерте отдаваться на все 100%».

Его музыканты мне рассказали: «Только сейчас понимаем, с каким профессионалом мы работали. Таких больше и не было, и нет поныне».

— О чем еще писал в дневниках?

— О многом. Расстраивался, что не дают звания заслуженного артиста СССР. С трудом получил звание заслуженного артиста Марийской АССР, его буквально пробил администратор отца Фима Зуперман по собственной инициативе.

В отсутствие звания исполнитель тогда не имел права работать концерт целиком. Максимум — отделение. В филармонии не можешь работать. Соответственно, копейки зарабатываешь: 14 рублей, если не ошибаюсь, отец получал за «неполный» концерт. Музыканты зарабатывали вдвое больше него. Были периоды, когда они даже скидывались ему деньгами в конверте.

Звание заслуженного артиста РСФСР отец так и не получил. Причин было много.

Письмо Екатерине Фурцевой Фото: Личный архив Валерии Ободзинской

— Какие, например?

— Из очевидных — та же Фурцева упрекала, мол, в репертуаре мало патриотических песен. Нет ничего ни о Ленине, ни о ведущей роли партии.

Хотя Ободзинский был одним из первых исполнителей песни «Зову тебя Россиею», на каждом концерте исполнял «Русское поле» и другие. И в целом был патриотом. В 1970–1980-е Михаил Шуфутинский и Любовь Успенская эмигрировали в США. Звали и его.

Он писал в своих дневниках: «Кто мы без России? Не может нормальный русский человек долго жить без родной страны. Все, кто уезжает, прибегут обратно». Признавался, что даже когда уезжает с концертами, к примеру в Болгарию, то на второй день начинает «выть на луну и проситься домой».

В Донецкой филармонии работал. Вот Донецк обожал и писал: «Будто мой дом родной! И каждая собака меня здесь знает. На заборе напиши, что поет Ободзинский, где и во сколько, — соберется полный стадион».

Одессу очень любил. Это город его детства. И я ездила несколько раз с отцом, когда была маленькой. Помню море и коммуналку, при входе табличка — «Ободзинские». Во дворе всюду белье развешано. С балкона кто-то кричит: «Валера приехал! Будем картошку жарить, приходите к нам!» Жизнь деревенская как будто. Думаю, что нет уже той Одессы.

Валерий Ободзинский со второй женой Фото: Личный архив Валерии Ободзинской

Ободзинский и «капитализм»

— В 1980-е Ободзинский резко прекратил выступать. Он устроился сторожем на склад. Что его сломало?

— Его сломало осознание, что нужно приспосабливаться и лицемерить, чтобы быть на коне и в фаворе.

Возьмем ту же Пугачеву. Сколько в интернете фотографий ее в неформальной обстановке с «правильными» людьми! Даже в бане. И вы нигде не найдете аналогичных снимков с участием Ободзинского.

Он даже от концертов в ночных клубах отказывался наотрез: «Я в ночных клубах не пою. Выступаю на сцене для советских людей, никак иначе». Писал в дневнике: «Не умею притворяться, бесит двуличие. И не собираюсь меняться в угоду новому времени».

Была еще одна неприятная история. Один человек из музыкальной тусовки подсунул Ободзинскому запрещенный препарат под видом таблеток от кашля. Я не буду называть имя этого персонажа, пусть останется на его совести. Но я уверена, что таким образом решили устранить мощного конкурента.

Спустя годы, в 2022-м, огромная часть шоу-бизнеса предала родину, так чего им стоило в 1980-е подлостью убрать со сцены какого-то Ободзинского? Ничего. В советское время в СССР почти не знали о веществах. Не знал и отец. Пристрастился. И не смог уже работать в полную силу. Очень быстро уставал, ему теперь постоянно требовался «допинг». А шакалье и радо.

Валерий Ободзинский и Алла Пугачева Фото: Личный архив Валерии Ободзинской

— У Пугачевой было много романов, это не секрет. А с Ободзинским?

— Точно нет! Ему не нравились такие женщины. А кроме того, по словам музыкантов, она и любовные отношения строила по принципу полезности. А что ей мог дать Ободзинский в плане карьеры?

— Вы сделали спектакль об отце «Я всегда за тебя». Премьера с успехом прошла в Москве и Санкт-Петербурге. В процессе постановки разгадали феномен Ободзинского?

— В полной мере. Спектакль — и об отце, и обо мне. Звучат песни Ободзинского, отрывки из дневников. Тема поиска себя как личности. И о том, что нельзя убивать в себе творца. Именно это попытался сделать папа в какой-то момент. Я помню его депрессии: «Никому не верю и не хочу ни перед кем унижаться…» И затем падение на самое дно. И бомжевание папино затрагиваем тоже. То есть все болевые точки. Многие зрители говорят, что плачут от начала и до конца.

Я хорошо помню его незадолго до смерти. Он уже справился с зависимостью. Толпы по улице бегут, а он идет неспешно — руки за спину — смотрит в небеса. Будто с Богом беседовал. В храме пел. В «пугачевский» шоу-бизнес он точно не вписывался. И не стремился туда.

— А в современную эстраду, где идет тенденция возвращения к старым хитам — Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой, — вписался бы?

— Сложный вопрос. Песни Пугачевой на радио мы слышим по-прежнему, хоть она сама и уехала. И «народное» звание у нее не забрали, а народная ли она?

Мы с директором спектакля «Я всегда за тебя» Екатериной недавно обратились на популярное радио. Предложили неизвестные песни Ободзинского, которые точно могли бы сейчас стать хитами. А также мои песни, посвященные отцу. Те и другие звучат у нас в спектакле, очень нравятся зрителям.

Валерия Ободзинская Фото: Личный архив Валерии Ободзинской

На радио нам сказали так: если хотите, чтобы эти песни попали в эфир, платите 300 миллионов (!) рублей. А у нас нет таких денег. И мне обидно до слез. Даже не за себя и не за отца. Молодым талантам бесплатно не пробиться. Хоть и идет спецоперация, в культуре пока ничего не поменялось.

В СССР самородок из Одессы Ободзинский сумел стать звездой, заслужить всенародную любовь. А сейчас тот, кто не хочет играть по правилам шоу-бизнеса, обречен быть неуслышанным. Но мы создадим свои правила, будем петь и играть. Громко. Чтобы голос честного искусства, голос моего отца продолжал звучать — вопреки.

