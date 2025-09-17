Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 10:56

Массовая драка мигрантов закончилась наездом на полицейского

В Петербурге мигранты устроили массовую драку и сбили полицейского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Петербурга во дворе дома по Лиговскому проспекту строители-мигранты устроили массовую драку, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Во время задержания один из участников попытался скрыться, быстро забрался в машину и наехал на сотрудника полиции.

При задержании один из нарушителей попытался скрыться от полицейских на автомобиле «Хонда Цивик» и совершил наезд на сотрудника патрульно-постовой службы полиции, после чего с места происшествия скрылся, — говорится в сообщении.

Машину вместе с нарушителем удалось нейтрализовать спустя несколько минут. В результате инцидента полицейский получил ушиб локтя — он обратился за медицинской помощью.

По данным ведомства, в отделение доставили 12 человек — 11 граждан трех стран Центральной Азии в возрасте от 21 до 41 года и одного петербуржца. Восьмерых из них привлекли за нарушения миграционного законодательства, остальных, включая местного жителя, — за мелкое хулиганство. Позднее правоохранители задержали еще семерых возможных участников конфликта. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в поселке Янино Ленинградской области произошла массовая драка среди мигрантов, работавших на ремонте детского сада. Более 20 человек использовали физическую силу, угрозы и подручные средства, включая палки. Часть участников попыталась скрыться на автомобиле, но им разбили лобовое стекло. Чем закончился инцидент, неизвестно.

