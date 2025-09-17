Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 10:54

СВР рассекретит новые документы о Второй мировой

Нарышкин: СВР рассекретит сборник документов о Второй мировой войне

Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Боевые действия советских войск Северо-Западного фронта в районе Старой Руссы. Зенитный расчет ведет огонь по авиации противника Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Боевые действия советских войск Северо-Западного фронта в районе Старой Руссы. Зенитный расчет ведет огонь по авиации противника Фото: Петр Бернштейн/РИА Новости

Служба внешней разведки России опубликует новый сборник рассекреченных документов о Второй мировой войне, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. В шеститомнике содержится более 800 материалов, сообщает РИА новости.

Один из юбилейных проектов, посвященных 80-летию Победы, я хотел бы сегодня анонсировать. Это шеститомник архивных материалов Службы внешней разведки, который содержит более 800 различных материалов, — сказал Нарышкин.

По его словам, электронная версия будет размещена на сайтах Российского исторического общества и СВР. В сборник вошли аналитические материалы и сообщения зарубежных источников советской внешней разведки. На основании этих документов принимались важные решения, добавил Нарышкин.

Ранее ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы о концлагере Треблинка, где нацисты совершали массовые убийства, уничтожая миллионы людей с помощью газовых камер и расстрелов. Лагерь, функционировавший с 1941 по 1944 год, вмещал в себя две части: «рабочий лагерь» и «лагерь смерти».

До этого УФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило архивные документы следствия и суда над предателями и коллаборационистами, которые жили и совершали преступления в Херсонской области. Речь идет о временах Великой Отечественной войны.

