«Пока отклика нет»: Рябков высказался о возобновлении авиасообщения с США

Россия продолжает работать над возобновлением прямого авиационного сообщения с Соединенными Штатами, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. При этом дипломат признал, что должного отклика с американской стороны по-прежнему нет, передает ТАСС.

Мы со своей стороны на сегодня на двустороннем треке с США сфокусированы среди прочего на задаче возобновления прямого авиационного сообщения. К сожалению, пока должного отклика с американской стороны нет, — сказал Рябков.

Он добавил, что Москва предпринимает дополнительные усилия. В данный процесс также вовлечены профильные ведомства и структуры. Рябков выразил надежду, что к моменту возобновления двусторонних консультаций по раздражителям в США сформируется «более конструктивный настрой».

Что касается возвращения российской дипломатической собственности в США, Рябков признал, что сдвигов в данном вопросе пока не наблюдается. Российской стороне также не удалось добиться от американских властей согласия на посещение объектов недвижимости дипперсоналом.