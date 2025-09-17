Женщина накачала подростка наркотиками и изнасиловала его Жительницу США будут судить за секс с подростком под наркотиками

В США перед судом предстанет 36-летняя жительница города Фармингтон Кристал Лопес, обвиняемая в растлении 13-летнего подростка, которого она также накачала наркотиками, сообщает издание Tri-City Record. Женщину арестовали еще 21 марта.

По данным следствия, подсудимая неоднократно вступала в сексуальную связь с 13-летним другом своих детей. Это происходило в период с декабря 2024 по январь 2025 года. Лопес якобы давала подростку легкие наркотики, после чего принуждала его к половым актам у себя дома. Доказательством стали найденные в телефоне потерпевшего фотографии обнаженной обвиняемой.

Изначально Лопес пыталась выставить себя жертвой, заявив, что именно подросток применял к ней насилие. Однако впоследствии она частично признала вину и созналась в интимной связи с несовершеннолетним. Ожидается, что обвиняемая пойдет на сделку со следствием и официально признает вину в обмен на смягчение наказания.

Ранее житель Сочи неоднократно растлевал девушек-подростков в съемной квартире. Установлено, что 22-летний мужчина также склонял одну из несовершеннолетних к употреблению наркотических средств. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.