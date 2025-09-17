Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 10:55

Женщина накачала подростка наркотиками и изнасиловала его

Жительницу США будут судить за секс с подростком под наркотиками

Полиция США Полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США перед судом предстанет 36-летняя жительница города Фармингтон Кристал Лопес, обвиняемая в растлении 13-летнего подростка, которого она также накачала наркотиками, сообщает издание Tri-City Record. Женщину арестовали еще 21 марта.

По данным следствия, подсудимая неоднократно вступала в сексуальную связь с 13-летним другом своих детей. Это происходило в период с декабря 2024 по январь 2025 года. Лопес якобы давала подростку легкие наркотики, после чего принуждала его к половым актам у себя дома. Доказательством стали найденные в телефоне потерпевшего фотографии обнаженной обвиняемой.

Изначально Лопес пыталась выставить себя жертвой, заявив, что именно подросток применял к ней насилие. Однако впоследствии она частично признала вину и созналась в интимной связи с несовершеннолетним. Ожидается, что обвиняемая пойдет на сделку со следствием и официально признает вину в обмен на смягчение наказания.

Ранее житель Сочи неоднократно растлевал девушек-подростков в съемной квартире. Установлено, что 22-летний мужчина также склонял одну из несовершеннолетних к употреблению наркотических средств. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

подростки
изнасилования
наркотики
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Раскрыты две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
Одна из стран СНГ решила назвать свой город в честь богатыря
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.