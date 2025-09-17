Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 11:01

«Получает приказы из России»: на фон дер Ляйен подали в суд

Румынский евродепутат Пиперя намерен судиться с фон дер Ляйен из-за клеветы

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Румынский депутат Европарламента Георге Пиперя инициировал судебное разбирательство против председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвиняя ее в клевете, пишет Politico. В своем иске он обвиняет чиновницу в распространении ложных сведений, порочащих его репутацию. В частности, она говорила, что парламентарий якобы получал приказы из России.

Европейский законодатель, который возглавлял провалившийся вотум недоверия против Урсулы фон дер Ляйен, подает на нее в суд за клевету, потому что, по его словам, она намекала, что он получает приказы из России, — говорится в сообщении.

Пиперя настаивает на том, чтобы фон дер Ляйен принесла ему официальные и публичные извинения. На данный момент Суд Европейского союза еще не принял решения о том, будет рассматриваться этот иск или нет.

СМИ писали, что Европейский парламент планирует провести дебаты и голосование по вотуму недоверия главе Европейской комиссии. Этот процесс состоится во время пленарной сессии с 6 по 9 октября. Требование о вынесении вотума недоверия фон дер Ляйен одновременно поступило от фракций «Патриоты» и «Левые», причем группы действовали независимо друг от друга.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказывал мнение, что фон дер Ляйен должна уйти в отставку. Он объяснил такое требование милитаристскими взглядами главы Европейской комиссии. Орбан также обратил внимание, что фон дер Ляйен выступила с «резкой провоенной политической речью» на фоне инцидента с БПЛА в Польше.

клевета
Урсула фон дер Ляйен
Румыния
суды
Еврокомиссия
