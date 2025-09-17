Началась регистрация пассажиров в аэропорту Краснодара впервые с 2022 года

В аэропорту Краснодара стартовала регистрация на первый рейс после возобновления полетов, которые приостановили в 2022 году, следует из онлайн-табло воздушной гавани. Первый самолет вылетит в Москву в 11:40 и приземлится в Шереметьево в 15:25. Рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот».

Второй самолет, который вылетит из Краснодара, принадлежит «Азимуту». Рейс направится в Стамбул в 15:40, а его прибытие в турецкую столицу запланировано на 18:10.

Аэропорт Краснодара возобновил работу на прошлой неделе, 11 сентября. Как уточнили в пресс-службе Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 по московскому времени. В тот же день «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс из столицы. Ожидается, что за сутки будут выполняться до трех рейсов. В дальнейшем их количество увеличат до пяти в день.

Ранее аэропорты Волгограда и Калуги (Грабцево) временно прекратили работу. Воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты. Как объяснил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. До этого временно прекратил работу аэропорт Санкт-Петербурга (Пулково). Воздушная гавань также не принимала и не выпускала самолеты.