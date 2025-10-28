Трос троллейбуса разбил стекло автобуса и ударил пассажирку по спине Трос троллейбуса ударил пассажирку автобуса по спине в Петербурге

Пассажирку автобуса №85 в Петербурге ударил по спине сорвавшийся троллейбусный трос, сообщает 78.ru. По данным источника издания, это произошло на площади Сикорского.

Отмечается, что трос разбил стекло транспортного средства, благодаря чему и дотянулся до пассажирки. Сейчас женщина проходит обследование, ее состояние оценивают, как удовлетворительное.

