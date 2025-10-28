Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 17:38

Трос троллейбуса разбил стекло автобуса и ударил пассажирку по спине

Трос троллейбуса ударил пассажирку автобуса по спине в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирку автобуса №85 в Петербурге ударил по спине сорвавшийся троллейбусный трос, сообщает 78.ru. По данным источника издания, это произошло на площади Сикорского.

Отмечается, что трос разбил стекло транспортного средства, благодаря чему и дотянулся до пассажирки. Сейчас женщина проходит обследование, ее состояние оценивают, как удовлетворительное.

Ранее не менее 63 человек погибло в результате массового дорожно-транспортного происшествия в центральной части Уганды. Авария с участием четырех транспортных средств произошла при попытке водителей двух автобусов совершить обгон по встречной полосе, что привело к лобовому столкновению и вызвало «цепную реакцию».

Кроме того, на улице Новоженова в Уфе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля. Согласно предварительной информации, у фуры отказала тормозная система, что привело к столкновению с 11 автомобилями, при этом два человека погибли, а еще шестеро получили травмы.

ДТП
автобусы
травмы
Cанкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сигнал Зеленскому»: экс-нардеп о публикациях про коррупцию на Украине
На Украине против Филиппа Киркорова возбудили уголовное дело
В администрацию Калининграда пришли силовики
ХАМАС готовит новую передачу тела израильтянина
«Покровка.Театр» начал новый сезон после масштабной реконструкции
Роман с Верой Кинчевой, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Токаев и Стубб пришли к общему мнению по конфликту на Украине
«Добрейшей души человек»: звезды кино скорбят в связи со смертью Попова
Раскрыты тревожные данные о «шторме века» в Карибском регионе
Усольцев мог быть под гипнозом: новая версия пропажи семьи в тайге
В ООН заявили о провале человечества в борьбе с глобальным потеплением
ВС США ударили по катерам с наркотиками в Тихом океане
Поклонская раскрыла, на чем строится современное украинство
Как выбрать идеальное постельное белье: пять ошибок, которых стоит избегать
В конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена
На Украине мужчину мобилизовали вместе с собакой
Российские туристы попали в эпицентр невероятного тропического циклона
Минсельхоз России пообещал стабильные цены на картофель
Астроном раскрыл, где мог упасть пролетевший над Москвой загадочный объект
Подросток из Крыма предстанет перед судом за содействие терроризму
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.