Автобус вспыхнул на остановке в Кузбассе

В Кемеровской области на остановке общественного транспорта загорелся автобус, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на МЧС России. Из-за происшествия движение было временно затруднено.

Возгорание произошло в Междуреченском городском округе. Сначала огонь охватил заднее колесо транспорта и часть кузова над ним, а после распространился на салон.

В результате возгорания повреждены лакокрасочное покрытие автобуса, часть внутренней обшивки и три пассажирских кресла. ЧП обошлось без пострадавших. Предварительно, возгорание случилось из-за нарушения правил эксплуатации транспорта.

В Серпухове Московской области загорелся автобус с двумя людьми. Внутри транспортного средства находились кондуктор и водитель — им удалось выбраться.