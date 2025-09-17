Раскрыты подробности преступлений разыскиваемого информатора WADA

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков уничтожил 1418 допинг-проб спортсменов, сообщает ТАСС. Своими действиями он нарушил международные требования.

Все уголовные дела в отношении экс-главы лаборатории объединены в одно производство. Он проходит по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая статью 201 «Злоупотребление полномочиями».

Согласно версии следствия, в декабре 2014 года, за три дня до прибытия в Москву комиссии WADA, Родченков отдал распоряжение об уничтожении допинг-проб, которые планировалось отправить в другие лаборатории. После этого комиссия рекомендовала лишить московскую лабораторию лицензии.

Недавно Министерство внутренних дел России повторно объявило в розыск бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории. Согласно базе ведомства, он разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации. В сентябре 2017 года его заочно арестовали.

Сам Родченков говорил, что испытывает серьезные психологические трудности во время жизни в США. В своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» он подробно описал переживания, связанные с одиночеством.