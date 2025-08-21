Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В США оценили шансы Зеленского на личную встречу с Путиным

WP: Путин вряд ли согласится на встречу с Зеленским

Владимир Зеленский

Президент России Владимир Путин вряд ли согласится на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. По его данным, это может произойти только после выработки условий сделки, которые предполагают отказ Украины от дальнейшей борьбы.

Это обеспечит определенную легитимацию украинского политического строя Москвой, что создаст проблемы, — считает источник.

Тем временем первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что переговоры президентов России и Украины не обойдутся без участия главы Белого дома Дональда Трампа. Кроме того, подчеркнул сенатор, Зеленский — нелегитимный президент, поэтому все его высказывания и договоренности стремятся к нулю.

