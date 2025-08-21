Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 09:06

В Венгрии оценили идею провести саммит России и Украины в Будапеште

Сийярто: Будапешт является подходящим местом для проведения саммита РФ и Украины

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Венгрия неоднократно предлагала Москве и Киеву провести саммит с целью урегулирования конфликта на Украине в Будапеште, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в программе «Час борцов» на платформе YouTube. По его словам, венгерская столица является подходящим местом для такой встречи. Так дипломат прокомментировал информацию о том, что Будапешт рассматривается как одно из возможных мест переговоров.

Комментировать такие сообщения, слухи имеет смысл только в том случае, если они правдоподобны. Что касается Будапешта, то они правдоподобны, — отметил он.

По его словам, предложение провести саммит в Будапеште остается в силе — сторонам достаточно лишь подтвердить свои планы «за час до прибытия», добавил он.

Мы будем готовы гарантировать в Венгрии честные, безопасные и равные условия для всех сторон, — отметил венгерский дипломат.

Ранее глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Будапешт рассматривается как удобная площадка для переговоров между Россией и США. По его словам, столица Венгрии устраивает обе стороны благодаря уникальному статусу страны в западных альянсах. Вместе с тем для Киева эта площадка менее комфортна из-за напряженных отношений с Будапештом и споров о правах венгерского меньшинства на западе Украины.

Украина
Россия
Будапешт
Венгрия
переговоры
саммиты
Петер Сийярто
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве пройдет первый в истории человечества «атомный саммит»
Россия внезапно перестала покупать картофель из Грузии
В США оценили шансы Зеленского на личную встречу с Путиным
Володин раскрыл, как Россия встретит беглых артистов в случае возвращения
Володин жестко высказался о вернувшихся в Россию релокантах
ВКС России получили партию современных истребителей Су-35С
Врач объяснил, что убивает застрявшую альпинистку Наговицыну
Кириенко вспомнил, как Путин принял волевое решение вопреки доводам юристов
В Венгрии оценили идею провести саммит России и Украины в Будапеште
Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Россиянам назвали простой способ сэкономить на ремонте
Российские политики массово «переезжают» в MAX: кто в числе первых
Силовики раскрыли тактику ВСУ на Красноармейском направлении
В Сербии рассказали, как российский газ помог стране в разгар энергокризиса
Российские войска обрушили «Кинжалы» на украинскую авиабазу
Локомотив сошел с рельсов в Бурятии
ВСУ попытались проникнуть в российское приграничье
Эксперт оценил перспективы возвращения IKEA в Россию
Раскрыта судьба сына «советского потрошителя» Чикатило, вступившего в ВСУ
От рака скончался «самый милый судья в мире»
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен
США

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.