В Венгрии оценили идею провести саммит России и Украины в Будапеште Сийярто: Будапешт является подходящим местом для проведения саммита РФ и Украины

Венгрия неоднократно предлагала Москве и Киеву провести саммит с целью урегулирования конфликта на Украине в Будапеште, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в программе «Час борцов» на платформе YouTube. По его словам, венгерская столица является подходящим местом для такой встречи. Так дипломат прокомментировал информацию о том, что Будапешт рассматривается как одно из возможных мест переговоров.

Комментировать такие сообщения, слухи имеет смысл только в том случае, если они правдоподобны. Что касается Будапешта, то они правдоподобны, — отметил он.

По его словам, предложение провести саммит в Будапеште остается в силе — сторонам достаточно лишь подтвердить свои планы «за час до прибытия», добавил он.

Мы будем готовы гарантировать в Венгрии честные, безопасные и равные условия для всех сторон, — отметил венгерский дипломат.

Ранее глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Будапешт рассматривается как удобная площадка для переговоров между Россией и США. По его словам, столица Венгрии устраивает обе стороны благодаря уникальному статусу страны в западных альянсах. Вместе с тем для Киева эта площадка менее комфортна из-за напряженных отношений с Будапештом и споров о правах венгерского меньшинства на западе Украины.