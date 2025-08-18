Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 11:21

Россиянам раскрыли самый выгодный срок вклада в текущих условиях

Аналитик Замалеева: вклад на срок 3–6 месяцев является максимально выгодным

В текущих экономических условиях оптимальным вариантом для размещения средств стали краткосрочные вклады продолжительностью от трех до шести месяцев, сообщила финансовый аналитик Гаяне Замалеева в беседе с агентством ПРАЙМ. Эксперт пояснила, что подобная рекомендация связана с ожидаемым дальнейшим снижением ключевой ставки Банком России.

Открытие вкладов на срок до полугода сейчас дает шанс зафиксировать одну из лучших доходностей из предлагаемых банками, а к моменту их окончания выбрать новые инструменты уже в обновленных условиях рынка, — сказала аналитик.

Ранее эксперт Сергей Беляков в комментарии для NEWS.ru говорил, что финансовые организации, предлагающие депозиты в рамках программы долгосрочных сбережений, должны информировать клиентов обо всех особенностях таких продуктов. В договоре необходимо четко указывать повышение процентной ставки только при условии подключения к ПДС.

До этого эксперт Игорь Комаров отмечал, что доходность банковских вкладов и аренда жилья могут быть выгодными, но выбор дополнительного заработка зависит от множества факторов. Комаров отметил, что депозиты представляют собой более простой и надежный инструмент с гарантированной прибылью.

экономика
финансы
вклады
банки
ключевая ставка
