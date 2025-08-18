Россиянам раскрыли самый выгодный срок вклада в текущих условиях

В текущих экономических условиях оптимальным вариантом для размещения средств стали краткосрочные вклады продолжительностью от трех до шести месяцев, сообщила финансовый аналитик Гаяне Замалеева в беседе с агентством ПРАЙМ. Эксперт пояснила, что подобная рекомендация связана с ожидаемым дальнейшим снижением ключевой ставки Банком России.

Открытие вкладов на срок до полугода сейчас дает шанс зафиксировать одну из лучших доходностей из предлагаемых банками, а к моменту их окончания выбрать новые инструменты уже в обновленных условиях рынка, — сказала аналитик.

