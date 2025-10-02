Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 18:36

Зумерам дали совет, как не потерять деньги при инвестировании

Психолог Баленко посоветовала зумерам думать перед вложением средств

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зумерам следует думать перед тем, как инвестировать средства, предупредила психолог и бывший аналитик «Норникеля» Анна Баленко. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнула, что молодые люди часто ошибаются в таких вопросах из-за импульсивных решений и клипового мышления. По ее словам, многие зумеры легко поддаются на истории блогеров.

Нельзя вестись на эмоции, потому что там, как правило, нет доходности. Необходимо анализировать, читать, изучать, только потом принимать решение, — посоветовала психолог.

Она обратила внимание, что новое поколение значительно отличается от предыдущего. Так, по словам Баленко, люди старшего возраста привыкли откладывать средства на будущее, в то время как зумеры живут ради впечатлений. Психолог предупредила, что подобная философия не отменяет финансовую грамотность.

Цифровой детокс и холодный расчет — то, что может помочь молодым людям не просто играть на рынке, а добиваться реальных результатов, заключила Баленко.

Ранее эксперт РЭУ имени Г. В. Плеханова Эльмира Асяева заявила, что доллар и евро больше не являются единственным способом сохранения сбережений. По ее словам, санкции и нехватка традиционных резервных валют в России подталкивают граждан к поиску альтернативных методов диверсификации активов.

