Эксперт рассказал, в чем подвох комбинированных банковских вкладов

Банки, предлагающие вклады с учетом программы долгосрочных сбережений (ПДС), обязаны предупреждать клиентов обо всех нюансах такого продукта, заявил NEWS.ru президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. По его словам, в договоре должно быть четко прописано, что ставка по депозиту будет выше только при условии участия в ПДС. Если об этом не предупреждается — это повод обратиться с жалобой на банк.

Банки могут предложить вам заключить договор в рамках программы долгосрочных сбережений. При открытии вклада часть денег вы вносите в рамках ПДС в негосударственный пенсионный фонд, вторая часть суммы идет уже непосредственно на депозит, процент по которому выше обычного. Но в договорах это должно быть четко прописано. Если никто эти нюансы не озвучивает — это повод обратиться с жалобой, — сказал Беляков.

По словам эксперта, если в банке об этом не информируют, то речь идет о классическом мисселинге, то есть введении в заблуждение потребителей финансовых услуг. Это, подчеркнул Беляков, должно немедленно пресекаться.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян — 77% — не интересуются вопросами формирования пенсионных накоплений. Согласно результатам исследования, проведенного НПФ «Достойное будущее» и Финансовым университетом при правительстве РФ, 69% граждан слышали о государственной программе долгосрочных сбережений, позволяющей переводить замороженные пенсионные накопления в добровольном порядке. Но, несмотря на это, реальная активность населения остается крайне низкой, отмечают авторы исследования.