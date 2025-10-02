Кабмин хочет отменить льготы для банковских карт Кабмин хочет отменить льготы по НДС для банковских карт и безналичных платежей

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об отмене действующей льготы по НДС для операций с банковскими картами, это затронет эквайринг и процессинговые услуги, сообщает агентство «Интерфакс». Соответствующее предложение появилось в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему Налоговому кодексу, от НДС освобождены операции по обслуживанию банковских карт и технологическое взаимодействие между участниками расчетов. Кабмин предлагает сохранить льготу только для базовых банковских услуг — открытия и ведения счетов граждан, но лишить льгот эквайринг и процессинг.

Отмена льготы приведет к росту издержек банков и повышению тарифов для бизнеса и потребителей. Эксперты ожидают после этого рост цен на российском рынке. Финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что в случае отмены льготы, банки попытаются взвалить свои издержки на клиентов: постараются увеличить комиссию и сделать бесплатные услуги платными.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что малый бизнес может столкнуться с потерями, если НДС в стране поднимут с 20% до 22%. По его словам, предпринимателям придется искать способы искусственного занижения выручки, а недобросовестные участники рынка уйдут в тень.