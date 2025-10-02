Названы страны, у которых Россия может закупать топливо

Россия может закупать топливо в Китае, Турции, Белоруссии и Азербайджане, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он подчеркнул, что Москва заранее рассматривает различные варианты поставок импортного бензина на случай, если возникнет необходимость оперативно компенсировать дефицит.

Если раньше дефицит на Дальнем Востоке покрывался за счет роста поставок из западных регионов, например из Сибири, то теперь и в Сибири, и в Центральной России нет излишков, которые можно было бы перекинуть на Дальний Восток без вреда для самих этих регионов. Поэтому для них разрешают закупки из Китая и других азиатских стран. В том числе, может быть, и на юг России — Краснодарский край, Кавказ, а также в Крым транзитом через Кубань — откроют поставки из других регионов, например из Турции и Азербайджана. Для Центральной России и Северо-Запада возможны поставки из Белоруссии, — объяснил Юшков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство России принимает необходимые меры по ситуации с топливом. В настоящее время бензиновый ажиотаж наблюдается в ряде российских регионов, в том числе в Крыму.